Ajánló: Hazánkban több mint 3 millió hipertóniás, 800 ezer cukorbeteg és 600 ezer vesebeteg él. Ezen betegek ellátásában az alapellátásban dolgozóknak is jelentős szerep jut. Magyarországon 2016 szeptemberében már több mint 3000-en éltek transzplantált vesével, közel 12 000 betegnél történt vesepótló kezelés, és évenként közel 5000 új beteg szorul erre. Nemzetközi és hazai felmérések eredménye alapján a vesepótló kezelésre kerülők 26%-a cukorbeteg, és 22%-a a hypertonia talaján vált veseelégtelenné, így egyértelmű, hogy az ő mindennapi ellátásukat végző családorvosok számára is kiemelten fontos a megelőzéssel és a célzott kezeléssel kapcsolatos valamennyi ismeret megszerzése.

Kötetünk nem átfogó tankönyv, s nem törekedtünk arra sem, hogy egy szűk szakterületet érintő összefoglalót állítsunk össze. Az esetek bemutatásával a fontos ismeretek mellett az orvosi gondolkozásunk átadása volt célunk, ami hozzáadott értéket képvisel a belgyógyászat, hipertonológia, nefrológia elmélyült tudására alapozva. A bemutatott esetek rámutatnak az egyénre szabott kezelés fontosságára, a komplex, rendszerszemléletű orvoslás szükségességére.

A családorvosok, belgyógyászok, illetve számos specialista mellett természetesen a szakvizsgákra készülők és az orvostanhallgatók számára is hasznos lehet az összeállítás.

Dr.Barna István

szerkesztő